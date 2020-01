Lista Uefa, da quest’anno è possibile aggiungere calciatori che hanno già giocato in Europa con altre maglie

La Roma, come anche le altre squadre qualificate ai sedicesimi di finale di Europa League, dovrà presentare entro la scadenza prevista per il 3 febbraio la lista Uefa. Da quest’anno, però, c’è un’importante novità. Infatti, sarà possibile inserire tre nuovi giocatori rispetto alla precedente lista, anche se questi hanno già disputato gare europee con altre maglie nella prima parte di stagione. La lista dovrà essere composta da 25 elementi, di cui 17 liberi e 8 cresciuti nel vivaio del club o di un’altra squadra dello stesso campionato. Gli Under 21, invece, saranno utilizzati senza limitazioni, purché siano tesserati nel club da almeno due anni.