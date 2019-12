Lirola: “Il gol contro l’Inter ci ha dato forza. Vogliamo dare una svolta alla stagione”

Fiorentina-Roma è la seconda sfida della 17^ giornata di campionato, l’ultima del 2019 per entrambe. Nel pre-partita arrivano anche le parole dell’esterno viola Lirola:

LIROLA A ROMA TV

Quanto entusiasmo in più vi ha dato il gol all’ultimo contro l’Inter?

Il gol all’ultimo minuto ci ha dato più forza per affrontare la partita di oggi. A volta bastano questi gol all’ultimo minuto per dare una svolta alla stagione.

Qual è la differenza nell’affrontare per la Fiorentina una piccolo o una grande squadra?

Quest’anno si è visto che nelle partite con le grandi squadre abbiamo fatto meglio rispetto a quelle con le piccole. Non lo so, posso dire che siamo un gruppo nuovo. Speriamo di cambiare presto questo aspetto.

LIROLA A SKY SPORT

Come si inverte il trend della Fiorentina?

Vincendo oggi. Solo quello conta per dare una svolta alla classifica. Dipende da noi.

Il gol di Vlahovic può far svoltare la stagione?

Si, perché a volte bastano queste cose. Abbiamo fiducia che il gol dell’altro giorno serva a questo.