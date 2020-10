Lirola avvisa: “Domenica non partiamo battuti, la Roma è ricca di campioni”

Pol Lirola, esterno della Fiorentina di Iachini, ha parlato ai calciomercato.com lanciando la sfida alla Roma in vista del match in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma. Queste le dichiarazioni dello spagnolo:

Domenica affronterete la Roma, quanto sarebbe importante per voi portare a casa 3 punti nonostante le assenze di Ribery e Pezzella?

Sarà una partita difficilissima contro una squadra in cui giocano tantissimi campioni. Sarebbe straordinario riuscire a vincere e credo che anche nella nostra squadra, come tra i giallorossi, ci siano molti calciatori importanti, per cui non partiamo di certo battuti. Sarà una bella partita e ci auguriamo di fare una grande prestazione.