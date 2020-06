Lipsia, Schick non si ferma più: segna anche contro il Paderborn e sale a quota 10 gol stagionali – VIDEO

Non c’è due senza tre. Patrik Schick non si ferma più e segna il terzo gol consecutivo. Dopo le reti contro l’Herta Berlino e il Colonia, oggi pomeriggio ha colpito di nuovo: questa volta la sua vittima è stato il Paderborn. Al 27′ del primo tempo l’attaccante ceco ha sfruttato l’assist di Timo Werner e col sinistro ha superato Zingerle portando così in vantaggio il Lipsia. Una rete che gli consente di raggiungere la doppia cifra in campionato: sono 10 gol in 20 presenze da quando è arrivato in Bundesliga, numeri che confermano ancora una volta il suo impatto positivo e la sua importanza negli schemi di Nagelsmann.