Lipsia-Real, Henrichs-Lunin come Thuram-Rui Patricio: l’arbitro annulla il gol di Sesko

Due pesi, due misure. Nel match tra Lipsia e Real Madrid, dopo pochissimi minuti, si è verificato un episodio quasi identico a quello di Roma-Inter, il gol convalidato ad Acerbi nonostante la posizione di fuorigioco di Thuram che disturba Rui Patricio. Alla Red Bull Arena l'arbitro Peljto dopo la revisione al monitor decide di annullare la rete di Sesko per il vantaggio dei padroni di casa. In particolare, Henrichs - lontano dal pallone come Thuram - è in evidente fuorigioco e ostacola Lunin. Sugli sviluppi dell'azione va in gol l'attaccante sloveno. L'arbitro però annulla la rete, ricevendo poi anche la conferma del Var sulla posizione proprio di Henrichs, che viene considerata punibile in quanto ostacola il portiere del Real Madrid. Quasi la stessa situazione è stata invece gestita diversamente dall'arbitro Guida in Roma-Inter, giudicando ininfluente e non punibile la posizione di Thuram su Rui Patricio.