Lipsia, Nagelsmann punge Kluivert: “Troppo incline agli infortuni, vedremo se riscattarlo”

Il tecnico del Lispia Julian Nagelsmann è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Hertha Berlino parlando anche del futuro di Justin Kluivert e delle aspettative importanti che c’erano sull’olandese. Queste le sue dichiarazioni: “Aveva fatto molto bene contro Bayern e Manchester United, stava mostrando quello che speravamo, ma poi si è fermato. Si allena poco, anche questo è un problema perché è un po’ troppo incline agli infortuni. Deve solo essere molto più attento al suo fisico. Ha quelle capacità che ci farebbero comodo contro il Liverpool e in molte partite di Bundesliga. Ci auguriamo che possa essere più decisivo. Il futuro? Decideremo in questi mesi cosa faremo, se sarà il caso di confermarlo per la prossima stagione“.