Lippi: “Roma e Lazio sono forti ma le milanesi hanno una marcia in più”

Marcello Lippi , ex allenatore della nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista al portale calciosaudita.it. Tra gli argomenti trattati, l'avvio della nuova Serie A e in particolare anche della Roma . Queste le sue parole:

Sulla Serie A. “Il nostro resta un campionato molto competitivo. Al momento vedo benissimo Inter e Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo”.

