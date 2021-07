Lippi (ag. Spinazzola): “Leo atteso da una bellissima esperienza con Mourinho”

L'agente: "È stato il miglior esterno sinistro di Euro 2020 sia prima, ma anche dopo l’infortunio"

Le sue parole prima dell'infortunio di Spinazzola avevano fatto preoccupare i tifosi della Roma ("vediamo se sarà Mourinho il suo allenatore"). Adesso Davide Lippi, agente del terzino romanista, prova a guardare al futuro. E stando alle sue parole sarà ancora giallorosso: “Leo è stato il miglior esterno sinistro di Euro 2020 sia prima, ma anche dopo l’infortunio - ha detto a Radio Kiss Kiss -. Non ho visto, infatti, in nessuna partita calciatori impressionarmi in quel ruolo. Ha sofferto per l’infortunio ma ha sempre mostrato sorrisi contagiosi: l’affetto del paese gli ha dato una forza enorme. Adesso metterà tutto se stesso per recuperare quanto prima: lo attende una bellissima esperienza con Mourinho“.