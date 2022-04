L’Inter stende la Roma 3-1: si interrompe la striscia di risultati utili – FOTO

Cadono i giallorossi a San Siro dopo oltre 3 mesi dall'ultima sconfitta in campionato. Inutile il gol alla fine di Mkhitaryan

Daniele Aloisi

Si ferma la Roma dopo 12 risultati utili consecutivi, per la terza volta in stagione viene sconfitta dalla squadra di Simone Inzaghi. Primo tempo che finisce 2-0 per l'Inter. Mezz'ora buona per i giallorossi ma non basta. Mancini sbaglia il gol del possibile 0-1 e 60 secondi dopo Dumfries porta avanti i nerazzurri sfruttando al meglio un passaggio in verticale di Calhanoglu. Passano 10 minuti e Brozovic trova il gol del 2-0 mettendo a referto la sua seconda rete di fila. Nel secondo tempo non cambia il copione del match con Lautaro che la chiude di testa dopo soli 5 minuti della ripresa. Inutile il gol di Mkhitaryan all'84' che fissa il risultato sul 3-1. Giovedì servirà un'altra prestazione per la semifinale d'andata di Conference League contro il Leicester.

Buona Roma per 30 minuti ma non basta: 2-0 Inter a fine primo tempo

Mourinho è costretto a fare a meno di Zaniolo e Cristante. Il 22 giallorosso è out per squalifica mentre il centrocampista per un piccolo problema alla zona lombare. Lo Special One sorprende tutti e schiera dal 1' El Shaarawy e non Veretout. Opportunità per il "Faraone" dopo il gol del pareggio a Napoli. Davanti insieme a lui capitan Pellegrini e Abraham. Parte aggressiva la Roma, al 4' errore di Handanovic che regala il pallone a Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese sbaglia l'appoggio per Mkhitaryan al limite dell'area e si salva la difesa nerazzurra. Poche emozioni nel primo quarto d'ora e al 17' arriva la prima vera emozione del match. Tiro dalla distanza con il destro di Calhanoglu, Rui Patricio evita il gol con una bella parata.

Pochi minuti dopo ci prova il centrocampista armeno ma il suo tiro non è preciso e finisce a lato. Al 28' sfiora il vantaggio la Roma. Cross di Pellegrini per Mancini che non prende lo specchio della porta per pochi centimetri. Capovolgimento di fronte e l'Inter passa in vantaggio con Dumfries che viene lanciato in verticale dal giocatore turco. L'esterno olandese da solo davanti al portiere giallorosso non sbaglia. Sbanda la Roma dopo il gol subito, dopo soli 10' arriva il raddoppio della squadra di Inzaghi. Brozovic gonfia la rete con un bel destro a giro che finisce sotto al sette. Ammonito nel finale il centrocampista corato per un fallo su Pellegrini. Dopo 1 minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco con la squadra di Mourinho sotto 2-0.

Troppa Inter per la Roma: finisce 3-1 per i nerazzurri

Nessun cambio all'inizio del secondo tempo per Mourinho. Anche Inzaghi propone gli stessi 11 della prima frazione. Dopo 30 secondi si fa vedere la Roma. Va sul fondo Pellegrini che supera De Vrij ma sbaglia il passaggio al centro dell'area di rigore per El Shaarawy, ottima diagonale difensiva di Dimarco. Al 51' chiude la partita l'Inter con Lautaro Martinez che dagli sviluppi di un calcio d'angolo di testa cala il tris. Prova a scuotere i suoi il capitano con un tiro da fuori area ma blocca senza problemi Handanovic. Al 63' lo Special One prova le mosse Carles Perez e Veretout che entrano per El Shaarawy e Pellegrini.

Poco dopo l'ovazione di San Siro per il tecnico portoghese Karsdorp rischia di regalare il quarto gol all'Inter. Indecisione del terzino olandese che lascia il pallone all'interno dell'area di rigore e Lautaro per poco non trova la sua doppietta personale. Bravo ma anche fortunato Rui Patricio ad evitare la debacle. A un quarto d'ora dal termine escono Abraham e Zalewski ed entrano Shomurodov e Vina. A 5 minuti dal termine la riapre Mkhitaryan, buona giocata di Shomurodov che la mette in mezzo all'area di rigore. Velo di Karsdorp e l'armeno con il destro accorcia le distanze. Sui piedi di Carles Perez arriva il possibile pallone del 3-2 ma lo spagnolo si fa murare da Bastoni. Dopo 4 minuti di recupero finisce la gara, si interrompe la striscia di 12 risultati utili consecutivi.

Il tabellino di Inter-Roma 3-1

Marcatori: 30’ Dumfries, 40’ Brozovic, 52’ L. Martinez, 85’ Mkhitaryan

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (63’ Bastoni); Dumfries, Barella, Brozovic (72’ Gagliardini), Calhanoglu, Perisic (72’ Gosens); Dzeko (63’ Correa), L. Martinez (82’ Sanchez). All: S. Inzaghi. A disp.: Cordaz, Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Vecino, Sangalli.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Sergio Oliveira (80’ Bove), Zalewski (78’ Vina); Pellegrini (63’ Veretout), El Shaarawy (63’ Carles Perez); Abraham (78’ Shomurodov). All: Mourinho. A disp.: Boer, Maitland-Niles, Kumbulla, Spinazzola, Darboe, Diawara, Felix.

Arbitro: Sozza Guardalinee: Carbone e Bindoni. Quarto uomo: Manganiello Var: Aureliano AVar: Di Iorio

NOTE Ammoniti: 36’ Mancini, 45’+1 Brozovic, 79’ Oliveira, 87’ Calhanoglu