L’Inter schiaccia la Roma 3-1: derby decisivo per l’Europa – FOTO

Nerazzurri al piccolo trotto, ma vincenti. Segnano Brozovic, Vecino e Lukaku. Per i giallorossi Mkhitaryan

Valerio Salviani

La Roma perde l’ennesimo big match della sua stagione. Stavolta è l’Inter, già con la testa in vacanza, a strappare i tre punti contro la squadra di Fonseca (3-1). I giallorossi si fanno infilare due volte nei primi venti minuti da Brozovic e Vecino, e non riescono più a mettere in piedi il match, nonostante la rete di Mkhiataryan. Per tutto il secondo tempo la Roma gioca all’arrembaggio, ma non riesce a trovare la rete che avrebbe portato in cascina un punto prezioso. Sfortunato Dzeko, che colpisce un palo. Nel finale in contropiede Lukaku chiude i giochi. Il Sassuolo perde con la Juventus, ma resta a due punti e in piena corsa per la Conference League. Sabato il derby, la partita che non si può fallire.

Uno-due Inter, Micki la riapre: 2-1 dopo 45’

Contro l’Inter Fonseca conferma Darboe e rimanda in campo Dzeko, preferito a Mayoral. La Roma parte meglio a San Siro e nei primi dieci minuti dà l’impressione di poter far male ai nerazzurri. Ci prova Pedro al 7’ con un tiro da fuori, senza fortuna. La squadra di Conte però è spietata e alla prima occasione trova il vantaggio. Segna Brozovic, trovato al centro in solitaria da Darmian. Il centrocampista è preciso e batte Fuzato. Dopo lo svantaggio la Roma torna a gestire la palla, senza però riuscire ad affondare. Ci riesce ancora l’Inter al 20’, che raddoppia con Vecino. Tutto facile per i padroni di casa, agevolati da una copertura maldestra di Mancini che sul tiro dell’avversario si gira e salta, lasciando sfilare il pallone. La partita può prendere una brutta piega quando Sanchez scappa in contropiede da solo. Rimonta Santon, che ci mette una pezza facendo fallo al limite dell’area. Al 30’ la Roma riapre la partita: Dzeko accorcia e fa la sponda, Mkhitaryan si inserisce e di prima con il destro batte Radu. Gol numero undici in campionato per l’armeno, che va anche vicino al raddoppio con un tiro forte, ma centrale. Prima della chiusura del tempo sfiora di nuovo la rete l’Inter, ma stavolta è bravo Fuzato che si oppone a Vecino. Dopo i primi 45 minuti il risultato è 2-1.

L’assalto non ha effetto: finisce 3-1

Nella ripresa in campo c’è El Shaarawy al posto di Pedro. Il Faraone torna in campo dopo più di un mese. Dopo un primo tempo più attento, il ritmo adesso è diverso. Le squadre si allungano e rischiano di più in fase difensiva. Al 56’ Edin Dzeko riceve palla da Karsdorp in area, si gira e colpisce con il sinistro, ma la palla si stampa sul palo alla destra di Radu. Poco dopo ci prova El Shaarawy con un destro a giro che finisce di poco al lato. La Roma nel secondo tempo gioca meglio, mentre l’Inter sembra accontentarsi del risultato. Al 65’ Cristante sfiora il gol del pari, che sarebbe stato meritato. Mkhitaryan lo trova con un assist perfetto, ma il numero 4 colpisce con la testa davanti a Radu e mette fuori. I nerazzurri hanno l’occasione di chiudere il match in contropiede con Hakimi, ma stavolta è bravo Mancini a chiudere sull’esterno tenendo a galla i suoi. I giallorossi cercano disperatamente un gol che riporterebbe il Sassuolo a tre punti di distanza. Ci va ancora vicino El Shaarawy, fermato da Ranocchia. Nel finale Lukaku firma il tris in contropiede chiudendo i giochi.