L’Instituto Cordoba compie 104 anni, il messaggio di Dybala: “Buon compleanno”

La Joya ha dedicato un messaggio alla sua prima società, che l'ha lanciato verso il grande salto in Europa

Paulo Dybala ha vestito nella sua carriera quattro maglie, ma tutte gli sono rimaste nel cuore. Compresa, verrebbe da dire, anche la Roma con cui in poco tempo ha stretto già un legame fortissimo. La prima è stata quella dell'Instituto Cordoba, squadra dove è cresciuto ed è diventato noto al calcio europeo. Grazie ai gol e le giocate in Argentina Dybala si è guadagnato la chiamata del Palermo, il resto è storia. Oggi l'Instituto compie 104 anni e la Joya ha dedicato un messaggio sui social alla sua ex squadra: "Buon compleanno, 104 anni di storia".