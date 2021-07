L’Inghilterra riscopre Xhaka: “È fondamentale”. Mourinho lo aspetta a Roma

Lo svizzero è stato uno dei migliori centrocampisti dell'Europeo. I giallorossi puntano a chiudere il suo acquisto in settimana

Non ci sarebbe da stupirsi se questo Europeo dovesse costare alla Roma almeno un paio di milioni in più nell'affare Xhaka . Tiago Pinto ci aveva provato a chiudere la trattativa a inizio giugno per evitare che il centrocampista potesse far salire il prezzo con le prestazioni. E alla fine è andata proprio come il gm giallorosso temeva. A meno di sorprese, lo svizzero sarà il primo "regalo" per Mourinho e già in settimana può arrivare la fumata bianca. L'Arsenal continua a cercare un sostituto e ha deciso da tempo di accettare la proposta della Roma, nonostante un Europeo nel quale Xhaka è stato protagonista . Il centrocampista ha trascinato la Svizzera fino ai quarti di finale ed ha perso per squalifica il match decisivo con la Spagna, nel quale gli elvetici hanno ceduto ai rigori.

In Inghilterra non hanno mai risparmiato le critiche al giocatore, ma adesso i sentimenti nei suoi confronti sembrano cambiati. Il The Times gli ha dedicato un lungo articolo, per esaltare la sua importanza: "In Svizzera è stato criticato dai politici di estrema destra per non aver cantato l'inno nazionale e ritenuto un capitano inadatto dall'ex internazionale Stéphane Henchoz a causa della sua eredità di immigrato. Xhaka è stato un giocatore fondamentale per ogni squadra che ha rappresentato, eppure le persone non hanno mai smesso di volerlo annullare". Nell'articolo anche il perché Xhaka voglia lasciare l'Arsenal, dopo anni di critiche: "Ai Gunners non è mai stato amato nonostante sia da anni uno dei passatori più importanti della squadra. È stato fischiato fuori dal campo nel suo stadio di casa quando è stato sostituito contro il Crystal Palace nel 2019. La gente ha twittato dicendogli che volevano rompergli le gambe e augurando il cancro a sua figlia".