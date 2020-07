L’infortunio non ferma Zaniolo: 45 dribbling in Serie A. Nella Roma è il migliore

Nicolò Zaniolo, contro il Napoli, è tornato al fianco dei compagni in una partita ufficiale della Roma. Sono circa sei i mesi di distanza dall’ultima apparizione contro la Juventus, prima che la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro lo tenesse fuori dagli schemi di Fonseca. Nonostante in questo campionato abbia disputato solamente 19 partite, il gioiello della Roma è tuttora il giocatore che vanta più dribbling nella Serie A giallorossa: in totale se ne contano 45, circa 12 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore a disposizione del tecnico portoghese.