Lina Souloukou visita la fan zone della Roma: selfie e sorrisi con i tifosi

BUDAPEST - Tutti presenti a Budapest. C'è anche Lina Souloukou, la nuova Ceo della Roma, che dopo una breve sosta a Piazzale degli Eroi, si è diretta, insieme al figlio e al marito, verso la Fan Zone della Roma dove in queste ore si stanno riunendo i sostenitori della squadra e da dove partirà, circa tre ore prima del match, il corteo che condurrà alla Puskas Arena. La dirigente ha voluto toccare con mano tutta la passione dei tifosi giallorossi che hanno deciso di volare fino a Budapest per sostenere la squadra in uno dei match più importanti della storia del club. Lina si è dimostrata da subito molto disponibile concedendo selfie ai presenti e trascorrendo con loro un po' di tempo. L'Ex Ceo dell'Olympiacos FC, è arrivata nella capitale il 18 aprile, a circa 24 ore dal comunicato che invece ufficializzava la separazione con Berardi. A Budapest sono presenti anche i Friedkin che ieri sono stati intercettati da un gruppo di tifosi.