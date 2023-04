Lina Souloukou nuovo Ceo della Roma, Manolas commenta: “In bocca al lupo”

I due si conoscono e hanno condiviso degli anni insieme all'Olympiacos. Lei è già a Roma, tanto che ieri ha svolto in Campidoglio il suo primo incontro ufficiale con il sindaco

La Roma ieri ha ufficializzato l'arrivo di Lina Souloukou, nuovo Ceo e general manager del club. Sotto al post del club giallorosso è arrivato il commento di Manolas: "In bocca al lupo Lina". I due si conoscono e hanno condiviso degli anni insieme all'Olympiacos. Lei è già a Roma, tanto che ieri ha svolto in Campidoglio il suo primo incontro ufficiale con il sindaco, Roberto Gualtieri, accompagnata da Ryan Friedkin e dal responsabile legale Lorenzo Vitali. È già al lavoro per parlare del nuovo stadio.