Lima: “La Roma di Mourinho potrebbe fare di più”

Le parole dell'ex calciatore giallorosso: "La mia Roma la squadra più forte in cui ho giocato. Condividevo lo spogliatoio con tutti quei fenomeni e pensavo di aver realizzato un sogno impossibile.”

Tu hai giocato in Russia, come avresti reagito, da calciatore, se la tua squadra fosse stata esclusa da una competizione europea per motivi politici? "È un po’ difficile rispondere a questa domanda. Secondo me riguardo la politica non possiamo dire nulla, tanto decidono tutto questi personaggi potenti che poi rovinano la vita delle persone. Io non ho parole per queste cose, c’è tanta gente che sta in mezzo a queste cose per una sola persona che vuole prendere il potere. Mi dispiace perché io ho giocato in quel paese ed è un paese bellissimo e un pazzo sta rovinando tutto".