Bruno Genesio ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole:

Come si esce da un match come questo? "Si esce stanchi. Ho sentito qualcosa di simile a quanto accaduto contro il Lione. A fine partita è stato difficile, i tre rigori è la prima volta che mi capita. Abbiamo però meritato la vittoria, per stasera ma anche per quanto fatto vedere con Lione e Lens. Per noi è stata una bella ricompensa, abbiamo vinto ma non abbiamo fatto ancora niente. Ora dobbiamo riposarci e pensare alla prossima col PSG".

Sul portiere Ozer. "Lui è stato tanto tempo dietro Chevalier e non è facile. Poi lui ha cambiato tanto, paese e allenamenti, lingua, non è facile. Questa prestazione è una spinta per il futuro".

Un parallelo tra la partita contro la Roma e col PSG. "Col PSG sarà diverso, non hanno le stesse caratteristiche, ma è stato un modo per testare le nostre ambizioni e qualità contro una squadra che non subisce gol e che è una delle favorite per la vittoria finale".

Ha la sensazione di aver battuto una delle squadre favorite per la vittoria dell'Europa League? "La Roma è sicuramente una delle squadre favorite in questa competizione. Ha l'abitudine a giocare queste grandi partite, la Champions, ha grande esperienza. Sono più favoriti di noi, ma stasera abbiamo dimostrato cosa possiamo fare, che possiamo giocarcela con squadre di questo calibro. Poi ci sarà l'eliminazione diretta e dovremo essere ancora più performanti. Lo abbiamo già visto lo scorso anno che magari chi non è andato benissimo nella prima parte poi invece ha fatto bene nella seconda fase".

Con questa vittoria avete una reputazione ancora più importante. "Sì, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Come non ero preoccupato nelle sconfitte, visto che siamo ancora a inizio stagione e dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni".