Ligue 1, PSG-Marsiglia: Florenzi subito in campo da titolare nel ‘classico’

La Ligue 1 offre subito uno dei match più prestigiosi del calcio francese. Stasera PSG e Marsiglia si affrontano nel ‘classico’, per entrambe le squadre la seconda partita in campionato. La squadra di Tuchel padrona di casa, dopo il ko all’esordio con il Lens, deve fare a meno di tanti big, da Icardi a Mbappé e Marquinhos, tutti positivi al Covid-19. Sulla destra subito titolare Alessandro Florenzi, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma solo venerdì. L’ex capitano giallorosso, che giocherà accanto a un altro italiano come Verratti (Paredes è out) si troverà di fronte Payet. Kevin Strootman, invece, partirà dalla panchina per l’OM.