Liga, Siviglia-Real Madrid 1-2: doppietta di Rodrygo in rimonta

Così come ha fatto la Roma in Serie A contro la Fiorentina, anche il Siviglia, prossimo avversario dei giallorossi in finale a Budapest, esce sconfitto dal Real Madrid in casa, in Liga. Uguale è anche il risultato, 1-2, a favore degli uomini di Ancelotti. I biancorossi avevano iniziato bene la gara passando in vantaggio con Mir dopo solo tre minuti ma la forza dei blancos si è manifestata con la doppietta di Rodrygo, che con una rete per tempo ha stesso la squadra di Mendilibar. Il Siviglia, all'83', è rimasto anche in 10 per l'espulsione di Acuna. La formazione titolare scelta dal tecnico spagnolo che affronterà i giallorossi alla Puskás Aréna, non ha visto particolari stravolgimenti. L'impegno era ovviamente importante contro un avversario forte come il Real e non si poteva lasciare nulla al caso. In panchina sono rimasti il bomber En-Nesyri e l'ex conoscenza del nostro campionato, Ocampos. Nel secondo tempo, invece, c'è stato spazio per Suso e il rientrante Oliver Torres.