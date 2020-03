Liga, Siviglia-Osasuna 3-2: En-Nesyri salva Lopetegui nel recupero

Finale al cardiopalma quello del Sanchez Pizjuan, dove il Siviglia soffre ma nel finale riesce ad avere la meglio di un ottimo Osasuna con il risultato di 3 a 2. Tutto facile inizialmente per i calciatori di Lopetegui, che passano subito grazie alla rete al 13esimo minuto di En-Nesyri. Prima frazione di gestione per i padroni di casa, che però perdono alla mezz’ora Fernando per un infortunio muscolare. Proprio nel recupero arriva anche il secondo sigillo andaluso, con l’ex giocatore del Milan e del Genoa Ocampos. Il match sembra chiudersi definitivamente al 54′, quando il direttore di gara estrae il cartellino rosso per Herrera. Invece di perdere motivazioni, l’Osasuna aumenta i giri del motore: al minuto 64 Aridane accorcia le distanze, poi Torres su rigore – assegnato dopo lungo consulto al Var – ristabilisce l’equilibrio. Gli otto minuti di recupero alimentano le speranze del pubblico di casa e il Siviglia riesce con le ultime forze a trovare la rete del 3 a 2 grazie al solito En-Nesyri, bravo a ribadire in rete un pallone vagante in area di rigore.