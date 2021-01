Liga NOS, il Braga cade in casa del Pacos Ferreira: la Champions si allontana

Il Braga incassa una sconfitta pesante nello scontro diretto con il Pacos Ferreira. La squadra di Carvalhal, prossima avversaria della Roma nei sedicesimi di finale di Europa League (18 e 25 febbraio), perde 2-0 a causa dei gol di Bruno Costa e Helder Ferreira, entrambi arrivati nel secondo tempo. Il Braga ha diverse occasioni per passare in vantaggio e pareggiare, ma le spreca tutte e i padroni di casa lo castigano. Per lo Sporting la classifica dice quarto posto, a +2 proprio sul Pacos – ex squadra di Fonseca – che quindi accorcia le distanze, ma soprattutto a -5 da Porto e Benfica, quindi dalla Champions League.