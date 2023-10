Liga, il Siviglia ha esonerato Mendilibar

News as roma: tutte le notizie

Cambio sulla panchina della squadra che ha battuto ai rigori la Roma nell'ultima finale dell'Europa League

Redazione

In Liga dopo il pareggio contro il Rayo Vallecano e più in generale un avvio di stagione che non ha soddisfatto i vertici dirigenziali, il Siviglia ha esonerato José Luis Mendilibar, il tecnico della squadra che ha battuto ai rigori la Roma nell'ultima finale dell'Europa League. "Grazie di tutto José Luis" il messaggio sui social del club andaluso.

Poi il comunicato: “Il Siviglia ha deciso, dopo la riunione della dirigenza, di esonerare José Luis Mendilibar alla luce dei risultati in questo inizio di stagione. Il club vuole ringraziare il tecnico basco per il suo lavoro, il suo nome resterà impresso nella storia del club per la vittoria della settima Europa League”.

