Liechtenstein-Portogallo, solo panchina per Rui Patricio

Tutto il match in panchina per Rui Patricio nel match tra Liechtenstein e Portogallo valido per le qualificazioni ad Euro 2024. A difendere i pali della nazionale di Roberto Martinez ci ha pensato José Sà. Per il portiere giallorosso (con 107 presenze con i lusitani) si tratta della sesta esclusione consecutiva. L'ultima partita giocata risale infatti allo scorso 26 marzo contro il Lussemburgo.