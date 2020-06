L’ex Roma Gerolin: “Pedro gran giocatore. De Sanctis intelligente e astuto”

Pedro Rodriguez dovrebbe essere il prossimo colpo della Roma, il primo del nuovo calciomercato. Un acquisto che sembra mettere d’accordo tutti. Non fa eccezione Manuel Gerolin: “È un gran giocatore, una certezza. Non si deve scoprire niente”. L’ex dirigente giallorosso ha commentato il possibile arrivo dello spagnolo a ‘tuttomercatoweb.com’: “E’ un bel colpo, ma ora la Roma deve concentrarsi sul finale di stagione. Il problema è che per la Champions si trova davanti un’Atalanta che va a mille. Però è necessario crederci, può anche succedere che i bergamaschi si fermino“. Gerolin dice la sua anche sulle possibili cessioni: “Si sa che qualche sacrifico dovrà esserci, ma al di là di questo la squadra resta forte e competitiva”. Qualche interrogativo nell’ambiente Roma c’è anche su quello che è il nuovo ds, Morgan De Sanctis: “L’ho avuto ad Udine quando facevo il responsabile degli osservatori. Ha basato la sua carriera sulla grande applicazione. Se riuscirà ad averla anche come ds credo che potrà svolgere questo ruolo molto bene. E’ intelligente, capace e astuto”.