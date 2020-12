L’ex preparatore Nanni: “Non vedo serenità nei portieri della Roma”

Guido Nanni, ex preparatore dei portieri della Roma, attualmente al Pescara, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “A qualcuno piace calcio”, in onda su “Centro Suono Sport”. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ne pensa dei portieri della Roma?

Seguo la Roma e penso che ci sia mancanza di serenità da parte dei portieri. Non so quali siano le motivazioni ma questo non dà sicurezza alla squadra. Per far sì che il portiere faccia delle partite importanti, c’è bisogno di una serenità incredibile, proprio perché è l’estremo difensore e dietro di lui c’è solo la rete.

Dove ha sbagliato Mirante con l’Atalanta?

E’ la classica uscita dove non leggi bene la traiettoria ed è mancata la comunicazione con Karsdorp. Ovviamente poi lui ha avuto consapevolezza dell’errore: ha accusato il colpo e si è bloccato ulteriormente.

La Roma non avrebbe bisogno di giocatori che, in momenti di difficoltà, prendano le redini in mano?

Sì, in effetti questo è un problema atavico della Roma. Purtroppo ci siamo passati spesso e non riesco ancora a capire perché accada.