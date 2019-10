L’ex leggenda del River: “Quanti ex giocatori nel Boca: De Rossi un grasso di 36 anni”

Il River si è preso la finale di Coppa Libertadores battendo gli avversari di sempre del Boca Juniors. A farne le spese è stato anche Daniele De Rossi, che a causa degli ultimi infortuni non è sceso in campo neanche in una delle due sfide (solo panchina nel ritorno). Dove è nata l’eliminazione? Non ha dubbi Norberto Alonso, ex leggenda proprio del River Plate che è stato intervistato da Radio Rivadavia ed è stato durissimo nei confronti dei giocatori e della dirigenza avversaria: “Il Boca è una squadra che non ti attacca, gioca molto male. Penso che abbia alcuni ex giocatori, come Carlos Tevez. La dirigenza ha deciso di vendere giocatori che non avrebbe dovuto e rifare una squadra non è facile: è il caso di Nandez, Benedetto, Cardona, Perez… Non capisco neanche cosa volessero fare con De Rossi, è un giocatore piuttosto grasso di 36 anni”.