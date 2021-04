L’ex Faccini: “Inaccettabile il 70% di possesso dell’Ajax. Fonseca al capolinea”

La Roma centra la semifinale di Europa League, nonostante una partita giocata con un atteggiamento nettamente difensivo. Una mentalità e una prestazione che non sono affatto piaciuti ad Alberto Faccini, ex giocatore giallorosso e campione d’Italia nel 1983. Ai microfoni di ‘TMW News’, infatti, l’attuale procuratore ha commentato così la partita di ieri con l’Ajax: “Sono contento per la semifinale, la Roma ora rappresenta il nostro calcio in Europa, ma mi aspettavo di più da parte della squadra. Non accetto che, visti i nomi della squadra giallorossa, ci sia un 70% di possesso palla dell’Ajax. Se facciamo un confronto tra gli uomini in campo, con tutto il rispetto per gli olandesi, non posso accettare che l’Ajax la faccia da padrone nella gara di ritorno. È stato imposto dal tecnico o i giocatori hanno sentito troppo la pressione? Un responsabile va trovato perché spiace sentire le considerazioni dei media inglesi che sostengono che il Manchester sia già in finale”. Poi anche una considerazione sul futuro di Paulo Fonseca: “Credo che siamo arrivati al capolinea. Dispiace, qui a Roma oltre due anni i tecnici non vanno ed è dura costruire. Ora si fanno i nomi di Sarri e Allegri, ma ci sarà da migliorare molto questa rosa”.