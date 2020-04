L’ex allenatore di Pastore: “Non ho mai più visto lo stesso Javier dell’Huracan”

Angel Cappa torna a parlare di Javier Pastore. Il tecnico argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Late FM proprio sul Flaco, suo giocatore ai tempi dell’Huracan. I due infatti hanno lavorato insieme nella stagione 2008-09 quando l’attuale trequartista della Roma collezionò 30 partite segnando ben 8 gol all’età di 18 anni. Queste le sue parole:

“A Palermo Pastore giocava ancora allo stesso livello di quando era all’Huracan. Lì stava prendendo il passo per diventare un calciatore professionista. Per lui è stato buono provare anche un livello amatoriale, almeno questa è la mia opinione. Non ho mai più visto quel Pastore al PSG o alla Roma. Anche se a Roma l’ho visto migliorato in alcune partite“.