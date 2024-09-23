Ora c'è l'ufficialità: l'Everton passa ufficialmente nelle mani della famiglia Friedkin. Con un comunicato pubblicato sul sito dei Toffees, è stato confermato ciò che era già nell'aria da diverse ore: le quote di maggioranza del club di Liverpool sono state acquistate dai texani, già proprietari della Roma. Si chiude così l'era Moshiri, durata otto anni. Dal 2016, l’imprenditore iraniano aveva detenuto la maggioranza del club, un periodo caratterizzato da risultati sportivi deludenti, ma durante il quale sono state poste le basi per la costruzione del nuovo stadio, che prenderà il posto di Goodison Park. l club di Liverpool, attualmente penultimo in Premier League, era posseduto al 94% da Moshiri, che ha investito molto nel club senza raccogliere grandi risultati. E ora proprio quella quota passa e nelle mani del Friedkin Group. Ad annunciare l'affare la stessa famiglia Friedkin attraverso un comunicato nel quale si rende noto che "Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell'Everton Football Club. La transazione è soggetta all'approvazione normativa, anche da parte della Premier League, la Federcalcio e la Financial Conduct Authority".

Dopo la fumata nera di luglio, Friedkin e il proprietario dell'Everton Farhad Moshiri hanno infine trovato l'accordo per il passaggio di proprietà che mette fine a mesi di incertezza per il club di Liverpool e che potrebbe anche cambiare le gerarchie in seno alla Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni della Ceo Lina Souloukou (per trovare il sostituto i Friedkin si sarebbe affidati a Egon Zhender, una società specializzata nella ricerca di alti dirigenti). Ma torniamo all’Everton.

Il comunicato si conclude con una nota affidata a un portavoce del gruppo Friedkin: "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questa iconica squadra di calcio. -si legge- Siamo concentrati sull'assicurare le approvazioni necessarie per completare la transazione. Non vediamo l'ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, compreso il completamento del nuovo Everton Stadium a Bramley-Moore Dock". Che questa mossa, dopo l'addio della Souloukou, sia propedeutica per la cessione della Roma?