Leverkusen, stagione finita per Bellarabi: non ci sarà al ritorno contro la Roma

Il Bayer Leverkusen dovrà fare a meno di Karim Bellarabi per il resto della stagione. A riportarlo è lo stesso club tedesco attraverso un comunicato ufficiale. Il 33enne tedesco infatti "si è strappato una fibra muscolare della coscia sinistra nell'ultimo allenamento di ieri, prima della partenza per la semifinale di Europa League contro la Roma". Perdita pesante per Xabi Alonso che era già sicuro di dover rinunciare al proprio numero 38 nell'andata allo Stadio Olimpico. Per Bellarabi una stagione travagliata e costellata da tanti infortuni che gli hanno permesso di collezionare appena 103 minuti in campo.