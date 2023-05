Leverkusen-Roma, domani alle 18:20 la conferenza stampa di Mourinho e Matic

Cresce l'attesa per la sfida in terra tedesca. Il tecnico portoghese risponderà alle domande dei giornalisti, accompagnato dal centrocampista serbo

Non si pensa ad altro, e domani, finalmente, sarà tempo di vigilia. Bayer e Roma scaldano i motori per il ritorno della semifinale di Europa League. Domani José Mourinho e Nemanja Matić saranno in conferenza stampa per rispondere alle domande dei tanti cronisti presenti. Appuntamento direttamente in Germania, alla "BayArena" di Leverkusen, alle ore 18:20. La Roma, dopo aver raggiunto la città tedesca, farà anche il suo classico sopralluogo sul terreno di gioco dell'impianto che ospiterà la partita più importante della stagione.