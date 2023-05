Leverkusen, Ballack: “Con la Roma sfida alla pari. Il ritorno in casa è un vantaggio”

Michael Ballack, ex leggenda e centrocampista del Bayer Leverkusen, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rtl.de in vista della semifinale di Europa League tra il club tedesco e la Roma: "È una partita da 50 e 50 vista l'attuale forza del Bayer Leverkusen. Non hanno bisogno di nascondersi". Sul ritorno alla BayArena ha poi aggiunto: "Credo anche che sia sempre un piccolo vantaggio avere la seconda partita in casa, perché con il pubblico alle spalle sai già che risultato devi ottenere". Ballack ha poi concluso parlando del lavoro svolto fino a questo momento da Xabi Alonso: "La squadra è abbastanza solida e robusta da riconoscere che questo obiettivo è un'opportunità speciale. Se le prestazioni sono giuste, sono convinto che faranno progressi. Alonso ha portato la calma nel club. Cercava molta stabilità, ma ha anche riportato la squadra al suo vero potenziale. Ha questa qualità di autorità naturale che devi avere come allenatore, grazie alla sua aura e alla sua storia calcistica".