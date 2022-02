Letsch (all.Vitesse): “Roma favorita per la vittoria finale ma noi ci crediamo”

L'allenatore tedesco ex Austra Vienna e Salisburgo, ha commentato l'accoppiamento con la Roma: ""È la partita più bella ma anche la più dura"

Thomas Letsch, allenatore del Vitesse, squadra sorteggiata con la Roma per gli ottavi ci Conference League, ha commentato proprio l'accoppiamento tra i suoi ragazzi e la squadra di Mourinho: "È la partita più bella ma anche la più dura. Tutti al Vitesse trovano questo accoppiamento meraviglioso. È per questo che giochiamo il calcio europeo. Ad inizio stagione molti erano scettici sulla Conference League ma guardate i nostri avversari, sono tutti grandi club. Prima la squadra con più valore era il Tottenham, ora la Roma che è favorita per il passaggio del turno ma forse anche per la vittoria finale. Abbiamo però sempre creduto in noi e dobbiamo farlo anche ora. Poi su l'allenatore portoghese ha aggiunto: "Mourinho è uno dei migliori allenatori, è bello giocare contro di lui. Speriamo che accada in casa in uno stadio pieno. Tifosi, comprate il vostro biglietto e venite allo stadio. In una nuova magica serata europea."