Nuova iniziativa della Roma presso la Parrocchia S. Atanasio. Un pomeriggio di sport, amicizia e condivisione ed un torneo di calcio per bambini delle elementari. Presente anche il Presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti con la Vice Presidente, Annarita Leobruni. Di seguito il comunicato del club giallorosso: "L’obiettivo principale dell’evento, ispirato dalle segnalazioni ricevute dal Club in merito alle difficoltà che affrontano quotidianamente tante famiglie di ragazzi con disabilità, è stato quello di dare sostegno alle attività della Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (FISH Lazio), anche attraverso una raccolta fondi sul posto per aggiudicarsi alcune maglie della Roma autografate. Grazie alla collaborazione con il Forum del Lazio del Terzo Settore – presente con la portavoce, Francesca Danese – e al coinvolgimento delle parrocchie del IV e V Municipio, è stato possibile costruire momenti di condivisione e consapevolezza sui temi della disabilità rivolti ai piccoli partecipanti del torneo e alle loro famiglie. Significativa, a questo proposito, la presenza del Presidente della FISH Lazio, Daniele Stavolo, che ha portato la sua testimonianza e condividendo anche la propria esperienza di vita da persona che si muove in carrozzina. A ciascun bambino è stato poi consegnato un cartoncino a forma di pallone su cui scrivere un pensiero o realizzare un disegno, per comporre un mosaico su un grande pannello a forma di porta da calcio con il motto “Costruiamo insieme il goal più bello”. Pallone dopo pallone, la rete si è riempita con i pensieri dei bambini, delle famiglie e della comunità, trasformando il torneo in un simbolo di partecipazione condivisa.