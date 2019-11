L’espulsione di Fazio costa caro a Irrati: fermati un turno lui e Giacomelli

Irrati e Giacomelli non sono stati designati dall’Aia per il prossimo turno di campionato. I due arbitri, protagonisti in negativo nelle sfide di Roma e Napoli nel turno infrasettimanale, non dirigeranno nessuna delle gare valide per l’undicesima giornata di Serie A. Un turno di riposo dunque dopo le numerose critiche ricevute in questi giorni per le decisioni arbitrali che hanno portato all’espulsione di Fazio in Udinese-Roma e al mancato rigore assegnato ai partenopei contro l’Atalanta.