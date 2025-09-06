Bailey a Ponza: relax in famiglia e aragoste al “Rifugio dei Naviganti”

Sono giorni di riposo anche per Leon Bailey che sta lavorando per recuperare dal suo infortunio e tornare a disposizione di Gasperini il prima possibile. L'attaccante giamaicano ha sfruttato il week end per scoprire alcune bellezze del Lazio e, ovviamente, non poteva mancare l'isola di Ponza. L'ex Aston Villa si è recato al noto ristorante di pesce "Rifugio dei Naviganti", per gustare del buon cibo e passare del tempo con la sua famiglia. Come riporta Latinaoggi, l'esterno giallorosso ha svolto un pranzo gustando aragoste, pesce e vino. Il gestore del locale ha parlato così del giamaicano: "Sono persone umili e socievoli, è stato un piacere averli nostri ospiti".