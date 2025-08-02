La Roma è pronta per tornare in campo dopo l'ultima amichevole casalinga contro il Cannes dei Friedkin. Questa sera alle 18 i giallorossi affronteranno il Lens allo stadio Bollaert-Delelis prima di partire per il ritiro inglese di Burton. Poco fa il club giallorosso ha diramato la lista dei convocati di Gasperini: out Pellegrini (che rimarrà a Roma per lavorare) e Dybala che comunque partirà con la squadra per proseguire il lavoro specifico. C'è invece il neo arrivato Ghilardi (per il quale è arrivata l'ufficialità del club) subito pronto per presentarsi al nuovo tecnico e ai tifosi giallorossi. La lista completa:

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Salah-Eddine, Wesley, Reale, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Cherubini, El Shaarawy