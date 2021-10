L’Empoli contro il tabù Olimpico: i toscani mai vittoriosi in casa della Roma

Mourinho cerca il riscatto in campionato dopo il derby, l'Empoli a caccia dei suoi primi tre punti contro i giallorossi

La Roma non ha mai perso con l'Empoli in casa. Nella prossima gara di campionato, i toscani proveranno a sfatare il tabù Olimpico, dove non sono mai riusciti a conquistare tre punti. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 2019, quando la Roma allenata da Ranieri vinse 2-1 con contestazioni finali riguardo un gol in extremis annullato all'Empoli per un fallo di mano.