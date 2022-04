Leicester-Roma, tifoso con la maglia della Lazio in tribuna esulta al pareggio

Sugli spalti del King Powe Stadium non è passata inosservata una maglietta biancoceleste

La Roma è rimasta l'ultima italiana nelle competizioni UEFA ma non tutti sembrano entusiasti di questo, soprattutto nella Capitale. Al momento del gol del pareggio del Leicester di Lookman, o meglio dopo l'autogol di Mancini, la regia ha inquadrato una parte dei tifosi di casa che esultava come sempre accade. La particolarità però sta in una delle magliette indossate da questi tifosi, ovvero quella della Lazio. Sui social si sono scatenati in molti riguardo alla presenza di un tifoso laziale sulle tribune del KingPower Stadium intento ad esultare per il gol delle Foxes, ma pensare che un tifoso biancoceleste abbia intrapreso questo viaggio da solo per "gufare" la Roma in semifinale è molto poco plausibile, molto più probabile che fosse un tifoso inglese appassionato di calcio italiano o un semplice "sfottò". Il derby della Capitale non finisce mai e questa ne è solo l'ultima testimonianza.