Leicester-Roma, le formazioni ufficiali di Rodgers e Mourinho

Lo Special One conferma gli stessi 11 che hanno battuto il Bodo

Mourinho ha tutti a disposizione, anche Cristante ha recuperato dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare la trasferta di San Siro. Formazione titolare per i giallorossi, scenderanno i campo gli stessi 11 che hanno battuto il Bodo. Zaniolo e Pellegrini dietro ad Abraham. Sulle fasce Karsdorp e Zalewski. Vicino a Cristante ci sarà Mkhitaryan. Confermata la difesa titolare con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Torna Vardy nel Leicester, anche per Rodgers non ci sono molti dubbi di formazione e avrà tutti a disposizione.