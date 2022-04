Leicester-Roma, Mkhitaryan si fa male al flessore destro. Mou: “Notizie non buone”

L'armeno ha chiesto il cambio nel secondo tempo. Al suo posto Veretout. Rischia un lungo stop

La Roma contro il Leicester perde Mkhitaryan per un problema al flessore destro. Poco prima del 60', l'armeno si è fatto male in un contrasto di gioco ed è rimasto a terra chiedendo la sostituzione. Con i giallorossi in vantaggio 1-0 Mourinho non ha voluto attendere e ha ordinato il cambio. Al suo posto dentro Jordan Veretout. Le condizioni del numero 77 verranno valutate meglio dopo la partita. Da capire se riuscirà a recuperare per la gara di domenica con il Bologna e, soprattutto, per il match di ritorno con gli inglesi, in programma giovedì prossimo, anche se le parole del tecnico portoghese Mourinho nel post partita non sono state rassicuranti: "Non so come sta, ma dato che è uscito da una partita di questo livello, vuol dire che non ci sono notizie buone".