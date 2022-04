Leicester-Roma, domani alle 19.30 Mourinho e Abraham in conferenza stampa

Lo Special One e l'attaccante inglese parleranno alla vigilia del match di Conference League

Domani sarà la vigilia della semifinale d'andata tra la Roma e il Leicester. I giallorossi alle 11 svolgeranno la rifinitura a Trigoria. Alle 19.30 Mourinho parlerà in conferenza stampa insieme a Tammy Abraham. L'attaccante inglese in questi giorni ha rilasciato un'intervista alla Uefa e ha speso belle parole per lo Special One: "L'ho sempre considerato una figura paterna e secondo lui questo è il posto migliore per me in questo momento; posso lasciare un segno nel calcio italiano e farmi conoscere in tutto il mondo, non solo in Inghilterra". Rodgers parlerà ai microfoni alle 13.30.