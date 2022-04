Leicester-Roma, ci saranno anche i Friedkin in tribuna

Ieri hanno assistito alla rifinitura e parlato con Mourinho. Oggi proveranno a spingere la Roma verso la finale di Conference

Ci saranno anche i Friedkin. Nella notte fin qui più importante della stagione i proprietari americani saranno presenti a Leicester per provare ad accompagnare la Roma verso Tirana. Ieri mattina il presidente ha assistito alla rifinitura prima della partenza (cosa che non ha fatto spesso), ha parlato con Mourinho, con lo staff, ha salutato i giocatori. Il numero uno giallorosso tiene molto alla Conference, e per questo ha fatto sentire il suo appoggio e la sua presenza. Questa sera sarà al King Power Stadium con il figlio Ryan a sostenere la squadra contro il Leicester. Dopo la gara, la squadra dovrebbe rientrare alle 3,30 ed è probabile che si dormirà a Trigoria, perché domenica c’è già il campionato.