Mourinho: “Non ho paura. Se non si va in finale il percorso conta poco”

Le parole dello Special One

A poco più di 24 ore dalla sfida tra Roma e Leicester valida per la semifinale di andata di Conference League,Mourinho ha presentato il match nella consueta conferenza stampa di vigilia. Queste le sue parole:

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Conosce il calcio inglese, pensando al Leicester si pensa a Ranieri, lo ha sentito? "No, ma siamo amici. Tanti allenatori hanno vinto tanti titoli come Ferguson e Wenger o me. Lui uno e il suo è il più speciale. Qui è un mito e io che ho giocato quel campionato me lo ricordo come un momento indimenticabile. Ovviamente per Claudio, che è romano e romanista, sarà per lui una partita speciale".

Hai perso l'ultima semifinale, hai paura per questa? "Possiamo vincere. Penso che la Roma e chi lavora nel club stiano facendo tutto per migliorare. Meritiamo la finale, ma dobbiamo battere una squadra forte con buoni giocatori e allenatore. Dobbiamo realizzare il sogno di arrivare in finale. Ammetto che nella mia lunga carriera mi sono successe tante cose, ma Levy è una persona unica".

Le differenze calcistiche con Rodgers? "Non lo so. Siamo stati insieme al Chelsea e ci siamo divertiti tanto. Siamo amici ma il calcio ti porta in diverse direzioni. Se non siamo avversari voglio il meglio per lui. Ha fatto un percorso bello. E' giovane e ha capacità. Gli auguro il meglio. Abbiamo concetti diversi e allenato squadre diverse, con dirigenti e giocatori diversi. Alla fine l'importante è che io ho vinto tanto e lui, con una carriera più breve, ha vinto dove doveva vincere. Ha vinto qui dove non è facile. Ha vinto finali di coppa e portato la squadra in Champions".

Siamo in semifinale, non si può più parlare di coppa che vale poco. Che sensazioni ha? "Noi giochiamo la partita numero 13 in Conference. Abbiamo iniziato con la favorita per il campionato turco. Il Trabzonspor è stato subito un avversario difficile. In un momento difficile giochiamo contro un avversario che non è di Conference bensì di Europa League. Per andare in Europa League dalla Premier devi essere forte. Questa è la nostra competizione non la loro. Abbiamo sofferto e viaggiato tanto pagando con punti in campionato il fatto di giocare giovedì e domenica. Abbiamo due possibilità di arrivare in Europa League: dal campionato o vincendo questo torneo. Potremmo anche non arrivarci e questo mette pressione. Loro non devono preoccuparsi del campionato perché rimarranno decimi. Noi possiamo finire quinti o ottavi. E' un momento duro ma di grande motivazione".

C'è una favorita? "Sono tante volte che arrivo in semifinale. A questo punto penso che 4 squadre hanno tutte la stessa possibilità di arrivare in finale. 50 % per noi e per loro. Non cambio idea. La prima volta che sono andato in semifinale era il 2003 e 20 anni dopo non cambio idea. Sono due partite, però capisco ciò che dici. Nel calcio c'è lavoro ma anche potenziale economico. Col lavoro si arriva fino a un certo punto. Oltre un limite si arriva solo con i soldi. La differenza tra quinto della Serie A e un club di Premier esiste. Però noi miglioriamo. Abbiamo perso 3-1 con l'Inter ma c'è stata una differenza tremenda nel gioco. Al di là di vincere la conference abbiamo fatto un buon percorso"

Sulla formazione. "Non voglio rispondere. Brenda sa come giochiamo noi e io non so come giocano loro. Con la Lazio abbiamo vinto senza Zaniolo mentre col Bodo abbiamo fatto 4-0 con Nico. Ho tutti a disposizione e questo mi da la possibilità di giocare come vogliamo noi con diverse soluzioni. Il nostro obiettivo è vincere e se perdiamo vediamo che possiamo fare al ritorno. Magari il Leicester ci porta a una situazione in cui dovremo pensare solo al ritorno. Entriamo domani per un risultato positivo".

Cade l'anniversario alla Roma la settimana prossima. Avrebbe firmato guardandosi ora? "Certo, io ho detto che questa è la mia competizione. Magari Brendan non sente lo stesso, magari sente che lo è l'Europa League. Ad agosto eravamo a giocare un playoff, oggi siamo qui per la partita numero 13. La sento mia come competizione. Abbiamo pagato il torneo con dei punti in campionato. La Fiorentina oggi ha perso perché ha giocato 4 partite in due settimane per la prima volta. Questo si paga con punti. Non li paga chi ha una rosa di 30 giocatori di livello. Se siamo qui dopo aver perso punti in campionato dobbiamo lottare fino alla fine".

Sulla terza semifinale in 4 anni "Merito degli allenatori, della società e dei giocatori. Arrivare in semifinale è sempre importante. Con le nuove norme la Roma sarebbe in Champions. L'europa ci motiva. Dalla semifinale se non arrivi in semifinale significa poco".

