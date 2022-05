Leicester, Iheanacho: “La Roma è forte, ma vogliamo regalare la finale ai tifosi”

L'attaccante nigeriano deluso dal ko col Tottenham: "Ma non ci arrendiamo e pensiamo a giovedì"

Tre giorni a Roma-Leicester, che deciderà una delle due finaliste della prima Conference League della storia. All'andata l'1-1, anche grazie all'ingresso in campo di Kelechi Iheanacho. L'attaccante nigeriano ha parlato della partita persa contro il Tottenham ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Siamo molto delusi, abbiamo perso ma giocando bene in entrambi i tempi. A cambiare la partita sono stati i gol, ma siamo sempre insieme sia quando vinciamo che quando perdiamo, quindi non ci arrendiamo. Andremo avanti e speriamo di venirne fuori concentrandoci sulle prossime partite. Abbiamo perso, segnando troppo tardi, ma ora pensiamo a giovedì, c'è una grande partita".