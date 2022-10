Legrottaglie: “La Roma di Mourinho non è brillante e gioca sugli errori degli altri”

L'ex difensore della Juventus parla dei giallorossi in vista del big match col Napoli: "La squadra di Spalletti dovrà essere brava a dominare la partita"

Nicola Legrottaglie, ex giocatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Cr durante la trasmissione "si gonfia la rete" e ha parlato della Roma di Mourinho: "Il campionato di quest’anno è un po’ balordo con l’interruzione del Mondiale, molte squadre verranno fuori e quindi il discorso scudetto si potrà affrontare da febbraio-marzo. La Juventus può ancora riemergere. La Roma di Mourinho non è brillante, ma ad oggi è cinica e spesso gioca sugli errori degli altri. Domenica il gioco sarà nelle mani del Napoli e la Roma cercherà l’errore degli azzurri per attaccare. La squadra di Spalletti dovrà essere brava a dominare la partita senza lasciare spazi pericolosi alla Roma."