Lega Calcio a 8, la Lazio batte Totti e vince la Coppa Italia

L’ex capitano della Roma beffato ai rigori. Suo l’errore decisivo che consegna la coppa agli avversari

L’anno scorso aveva vinto lo scudetto battendo la Lazio in finale con un suo gol su punizione. Quest’anno in finale di Coppa Italia della Lega Cacio a 8 Francesco Totti decide in negativo il destino della sua squadra, sbagliando il rigore decisivo che di fatto consegna il trofeo alla Lazio.