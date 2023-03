Leeds, Radrizzani: “Proposto uno scambio alla Roma per Zaniolo all’ultimo momento”

Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn. Il numero uno del club inglese ha svelato un retroscena sulla trattativa di Zaniolo: "Abbiamo proposto ai giallorossi uno scambio all'ultimo momento con uno dei nostri ma non si poteva perché la Roma non aveva posti da extracomunitari". Nicolò poteva andare in Premier League prima del passaggio definitivo al Galatasaray. L'ex attaccante della Roma deve ancora fare il suo esordio ufficiale in Turchia. Ha trovato il gol nella prima amichevole qualche giorno fa.