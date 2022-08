Lecce, Voelkerling Persson: “Allenarsi con Mourinho è stato bellissimo”

Voelkerling Persson, ex Roma e neo attaccante del Lecce, si è presentato in conferenza stampa ai giornalisti presenti affrontando anche temi come il suo passato nel club capitolino: "Allenarsi in prima squadra con Mourinho è stato bellissimo, un grande orgoglio. È stato davvero bello giocare con campioni come Abraham: difficile, ma molto bello. Mourinho mi ha detto che devo continua a lavorare e basta. Lecce? Sarà una bella esperienza, anche se sarà dura. È una bella opportunità per crescere. Io do sempre il 100% per la squadra, per il mister e per i miei compagni. Se devo correre, corro. Se devo segnare, segno. Alla squadra porto il giusto atteggiamento".