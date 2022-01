Lecce, ufficiale: un giocatore tornato negativo al Covid. Restano due i positivi

Il tecnico dei salentini Baroni recupera uno dei tre calciatori che erano risultati positivi al Covid

La sfida con il Lecce in Coppa Italia si avvicina, la Roma entra in gioco dagli ottavi insieme alle altre big per dare la caccia a un trofeo che manca ormai da 14 anni. I salentini sono reduci da un buon momento, dopo più di un mese sono tornati in campo in Serie B battendo il Pordenone 1-0 in trasferta. E per la partita dell'Olimpico il tecnico Marco Baroni recupera un altro giocatore che era positivo: "L'U.S. Lecce comunica che uno dei tre calciatori risultati positivi al Covid-19, si è sottoposto nella giornata di ieri a test molecolare di controllo le cui risultanze hanno dato esito negativo", si legge nella nota ufficiale del club pugliese.